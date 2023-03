Varta Aktie: Kaufsignale im Anmarsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der bekannte technische Indikator für die Kursanalyse, der Relative Strength-Index (RSI), berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses in einem bestimmten Zeitraum von beispielsweise 7 Tagen. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird ein Wert als “überverkauft” betrachtet, während bei einer Spanne von 70 bis 100 von “überkauft” gesprochen wird. Ein Wert in der neutralen Zone liegt dazwischen. Die Bewertung des RSI für Varta mit einem aktuellen Stand von 22,81 ist als “gut” einzustufen. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt aktuell 38,1 und zeigt damit ein neutrales Niveau an.

Varta Aktie: Technische Analyse des Kurses für Anleger

Die Varta-Aktie befindet sich derzeit unter dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen (GD200), welcher bei 45,91 Euro verläuft. Dies deutet auf eine “schlechte”...