Varta Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Meinung der Analysten zur Varta-Aktie ist eindeutig: Sie ist aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +5,15% vom aktuellen Kurs entfernt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 24.01.2024 verzeichnete Varta eine Kursentwicklung von +0,48%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 18,67 EUR. Das Guru-Rating von Varta beträgt nun 2,06 nach zuvor ebenfalls 2,06.

Marktsentiment und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage summiert sich auf -1,00%, was auf eine relativ neutrale Stimmung am Markt hindeutet. Die Mehrheit der Bankanalysten ist der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 18,67 EUR hat, was ein Kurspotenzial von +5,15% bedeutet. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Expertenmeinungen und Guru-Rating

Sechs Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Sechs andere Analysten sind der Meinung, die Aktie sollte verkauft werden, und fünf Experten sind sogar der Auffassung, dass Varta sofort verkauft werden sollte. Das Guru-Rating zeigt einen neutralen Trend, nachdem es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Fazit

Die Meinung der Analysten und das Guru-Rating deuten auf eine nicht-positive Einschätzung der Varta-Aktie hin, was für Anleger wichtige Informationen darstellt. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.

