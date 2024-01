Varta Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In den letzten zwei Wochen wurde über Varta in sozialen Medien eher neutral diskutiert. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete Varta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,94 Prozent, was eine Underperformance von -14,79 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 13,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividende von 0 % bei Varta ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (3,16 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Varta aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 88,07 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien, der Branchenvergleich Aktienkurs, der Dividende und dem Relative Strength Index erhält Varta insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.