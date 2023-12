Varta Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Varta heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Varta weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,84, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie von Varta in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate gezeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Varta derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 20,19 EUR, während der Aktienkurs bei 20,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies einer Bewertung der Aktie als "Neutral".

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Varta mit einem Wert von 36,78 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Elektrische Ausrüstung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,52, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den Titel führt.