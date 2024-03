Varta-Aktie: Jetzt aber!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta versucht immer noch, sich zurück in einen akzeptablen Trend zu kämpfen. Der Titel musste sich am Ende nun mit dem minimalen Plus von 0,04 % bescheiden. Dennoch: Der Titel ist und bleibt im Abwärtstrend. Die Gesellschaft hat derzeit sogar – und das ist in der Vergangenheit nicht oft geschehen – die Analysten als Fürsprecher hinter sich. Die rechnen mit einem möglichen Kursgewinn von gut 30 %. Basis sind deutlich verbesserte Zahlen. Das zeigt sich nur nicht am Finanzmarkt.

Varta: Es wird weniger!

Die Chancen auf ein Comeback reduzieren sich derzeit etwas. Der Titel hat inzwischen den Kontakt zu typischen Trend-Indikatoren verloren: Der GD200 ist nun -25 % entfernt. Schlechter geht es kaum, meinen die Beobachter. Wirtschaftlich hat sich gar nicht viel verändert – der Trend ist nur mittlerweile verloren.

