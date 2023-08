Varta-Aktie: Ist das nur ein vorübergehender Erfolg?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Finanzergebnisse von Varta waren wenig überraschend. Nach mehreren Gewinnwarnungen haben Anleger in den vergangenen Wochen darauf spekuliert, dass negative Nachrichten jetzt bekannt und hoffentlich der Vergangenheit angehören. Aus diesem Grund konnte die Aktie bereits seit Juni wieder an Wert gewinnen. Von einem Tiefstand am 1. Juni bei 13,82 Euro stieg sie bis zu einem Hoch am 25. Juli auf 23,18 Euro an.

Jedoch verursachten kräftige Gewinnmitnahmen einen Rückgang bis Anfang August auf fast 18 Euro. Doch mit den Q2-Daten und insbesondere dem optimistischen Ausblick erholte sich der Kurs wieder auf 21,33 Euro – erreichte das Juli-Hoch jedoch nicht erneut.

Starke Unterstützungszone in Varta-Aktien

Charttechnisch zeigt sich nun eine robuste Unterstützungszone im Bereich des jüngsten Tiefs – dort wo auch die 50-Tage-Linie...