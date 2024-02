Varta Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung und Diskussionen über die Varta-Aktie haben sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war höher als üblich, was auf zunehmendes Anlegerinteresse hinweist und ebenfalls zu einer guten Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite der Varta-Aktie um mehr als 42 Prozent darunter. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite ebenfalls deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta liegt über dem Branchendurchschnitt, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist und zu einer negativen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Varta niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.