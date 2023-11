Varta-Aktie: Hier lacht das Herz!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ein schwacher Tag für viele Unternehmen und deren Aktien lässt die Börsenwoche ausklingen. Gut geht es am Freitag allerdings der Varta. Das Speicherunternehmen konnte immerhin einen Aufschlag von mehr als 6,5 % in den ersten Morgenstunden für sich verbuchen. Noch besser: Der Titel hat damit einen der höchsten Kurse der vergangenen Woche erreicht.

“Licht am Ende des Tunnels” heißt es in einem Bericht über Varta. Dies zeigt sich zumindest auch an den Börsennotierungen. Die sind allein im Chart jetzt durch die jüngsten Gewinne auf mehr als 20 Euro sehr deutlich geworden.

Varta: Was jetzt passiert

Die neue Prognose für das 3. Quartal – der Bericht wird noch eingereicht – steht jedenfalls, heißt es in einem Agenturbericht. Die Unternehmung meint, im dritten Quartal mit “ordentlichen” Ergebnissen auf oder in der Spur zu sein....