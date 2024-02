Varta-Aktie: Herbe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen sehr herben Rückschlag hat am Dienstag das Energieunternehmen Varta an den Aktienmärkten hinnehmen müssen. Die Aktie gab gleich um fast -5 % nach. Das sind Werte, die gerade bei den aktuell sehr niedrigen Kursen am Markt nicht besonders gut ankommen. Der Titel hat aus Sicht von Analysten allerdings auch deutlich mehr Potenzial als das, was der Markt der Aktie von Varta aktuell noch zutraut. Schon bald wird das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand kommen.

Der Termin ist bedeutend: Die Aktie wird auf den Prüfstand kommen

Konkret wird der Titel am 28.3. die Quartalszahlen zum 4. Quartal 2023 benennen müssen. Es ist möglich, dass die Notierungen dann noch einmal einen besonderen Impuls am Markt erfahren werden. Denn die Unternehmung gilt als stärker als das, was der Markt dem Konzern derzeit bei den Aktienkursen zubilligt.

Immerhin schaffte es Varta im Jahr 2023, sich mit den Banken auf ein neues Konzept zu einigen. Zudem wurde der Bau einer Fabrik verabschiedet. Die Umsatzschätzungen haben sich seit den vergangenen Tops Ende November 2023 auch noch nicht verändert. Analysten sehen – auch daher wohl – einen Kursanstieg von gut 11 % als möglich an.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Varta-Analyse von 14.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Varta jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Varta Aktie

