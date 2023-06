Varta-Aktie: Hat Blackrock falsch gewettet?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang Juni befand sich die Varta-Aktie auf einem Tiefpunkt, als sie ein neues Mehrjahrestief bei 13,83 Euro erreichte. Schuld daran war unter anderem das verlorene Vertrauen der Anleger, nachdem das Unternehmen im September 2022 seine Prognose revidierte und letztendlich hohe Verluste einfuhr. Analysten setzten die Aktie zusätzlich durch Kurszielsenkungen unter Druck. Aber nun zeigt Varta Lebenszeichen – zumindest zum Teil.

In den letzten zwei Wochen ist der Kurs der Varta-Aktie kontinuierlich gestiegen; am Dienstag überwand er erstmals seit langer Zeit wieder die Marke von 17 Euro. Der Trend deutet weiterhin nach oben; in den vergangenen zwei Wochen stieg der Wert um mehr als 20 Prozent. Was steckt dahinter?

Kontrastierende Meinungen zu Vartas Zukunft

Die Einschätzungen zur Zukunftsfähigkeit des...