Varta-Aktie: Gibt es noch einen Hoffnungsschimmer?

Bei der Aktie von Varta (WKN: A0TGJ5) ist kein klarer Trend erkennbar. Aktuell notiert sie bei 15,38 €. Der Verlauf in den letzten Tagen gleicht einem Jo-Jo-Effekt – mal geht es etwas aufwärts, dann wieder abwärts. Insgesamt befindet sich das Papier jedoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit Jahresanfang beträgt der Kursrückgang rund -25%. Aktionäre verlieren so langsam jede Hoffnung – ­ zurecht?