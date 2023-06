Varta-Aktie: Gibt es einen Wendepunkt in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie hat in den letzten Wochen trotz negativer Schlagzeilen beachtliche Schwankungen durchgemacht. Seit Anfang des Jahres verzeichnete sie einen Verlust von 25 Prozent, konnte jedoch in den vergangenen 30 Handelstagen um bemerkenswerte 15,5 Prozent wieder ansteigen. Ist das der Beginn einer Aufwärtsbewegung oder nur ein flüchtiger Hoffnungsschimmer? Und was sind die Gründe für diese Entwicklung?

Positive Nachrichten tauchen auf

Erst kürzlich gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Gigafactory zur Herstellung von Energiespeichern ins Leben rufen wird. Varta plant dabei, rund 20 Millionen Euro zu investieren, um die starke Nachfrage nach seinen Produkten decken zu können. Die Fabrik soll im Sommer in Neunheim ihren Betrieb aufnehmen und jährlich bis zu 100.000 Energiespeicher auf fast 5.000 Quadratmetern...