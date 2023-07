Varta-Aktie: Fast schon ein Wunder!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat auch am Dienstag stark zugelegt. Zu Mittag verzeichneten die Baden-Württemberger ein Plus von 3 % auf dem Markt, womit sie zu den stärksten Titeln gehörten, die derzeit im Fokus stehen. Obwohl das Marktumfeld nicht besonders erfolgreich war, scheint es nun so, dass Varta allen Prognosen trotzt.

Varta: Zahlen stehen an

Zur Erinnerung: Vor einem Jahr schien Varta noch auf dem Weg zum Untergang zu sein. Die Zahlen für 2022 waren nicht ermutigend und der Vorstand setzte seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr aus. Lieferprobleme und steigende Rohstoffpreise machten das Geschäft zunehmend unberechenbar.

Allerdings nahm Varta Gespräche mit Finanziers – vor allem Banken – auf und konnte sich in einer Phase der Konsolidierung weiter entwickeln. Im laufenden Jahr folgte eine Einigung mit...