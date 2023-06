Varta Aktie: Erstaunliche Entwicklung auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Investoren des Batterieunternehmens Varta erlitten am Montag einen Schock, als der Titel um mehr als -4% fiel. Zuvor sah es noch nach einer positiven Entwicklung aus, doch nun wird die Aktie neu bewertet. Steht sie vor einem weiteren Abschwung oder könnten gigantische Gewinne möglich sein?

Varta: Das sind Vorzeichen!

Die Börsen haben dem jüngsten Aufwärtsschwung ein Ende gesetzt, indem der Titel am Montag fast 5% Minus verbuchte. Am Freitag ging es noch um 8,3% aufwärts und schrammte knapp an der Marke von 19 Euro vorbei.

Vartas Kursbewegungen haben nicht nur Belege sondern auch gute Gründe:

– Am 11. Juli hält das Unternehmen seine Hauptversammlung ab.

– Für das laufende Jahr wird ein Verlust von ca. 70 Mio € erwartet

– Im kommenden Jahr werden weitere -2 Mio € Verlust prognostiziert

Bei einer...