Varta-Aktie: Eine überraschende Rückkehr!

Die Aktie von Varta erwischte einen bösen Start in den Monat August. Kein Wunder, denn der Batteriehersteller macht sich, wie am Wochenende bekannt wurde, auf einen Gewinneinbruch und stagnierende Umsätze in 2022 gefasst. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll laut eigener Schätzung um bis zu 29 Prozent schrumpfen.