Varta-Aktie: Eine riskante Wette?

In den vergangenen Monaten hat kaum eine Aktie so harte Schläge einstecken müssen wie die des Batterieproduzenten Varta. Hier ist praktisch alles, was schiefgehen konnte, auch tatsächlich fehlgeschlagen. Ein starker Rückgang der Nachfrage traf auf steigende Kosten und sinkende Margen.

Das wenig erstaunliche Resultat waren Quartalszahlen zum Davonlaufen – eine Reaktion vieler Anleger darauf. Im August letzten Jahres begann ein verheerender Abwärtstrend, der die Kurse zeitweilig um 90 Prozent fallen ließ. Von etwa 160 Euro fiel der Preis bis auf das 52-Wochen-Tief bei 13,82 Euro.

Varta macht einen kämpferischen Eindruck

Nachdem alle möglichen und unmöglichen Worst-Case-Szenarien in den Preis der Varta-Aktie eingerechnet wurden, scheint endlich ein Punkt erreicht zu sein, an dem es genug ist. Vor knapp zwei Monaten starteten...