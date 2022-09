Varta-Aktie: Das Drama

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat sich in den vergangenen Wochen an den Aktienmärkten insgesamt nicht besonders stark gezeigt. Das Unternehmen hat nun allerdings einen kleinen Hoffnungsschimmer für Investoren und Analysten produziert. Am Donnerstag legte der Wert an den Aktienbörsen um 1,7 % zu. Am Freitagmorgen ging es gleich wieder aufwärts. Gelingt nun die Kehrtwende? Varta: Das ist eine starke Woche gewesen Die Nachrichtenlage… Hier weiterlesen