Varta Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Varta-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent gehandelt, was 3,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Varta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,31 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 17 EUR weicht somit um -11,96 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (19,15 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit -11,23 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Varta liegt bei 61,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 63 auf eine "Neutral"-Situation hin. Insgesamt erhält die Varta-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" weist die Varta-Aktie eine Rendite von -37,36 Prozent auf, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei die Varta-Aktie mit -41,06 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.