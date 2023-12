Varta Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In den letzten Wochen konnte bei Varta eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht verändert. Insgesamt erhält Varta daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Varta liegt mit 36,78 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Varta liegt bei 36,63, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49. Dies deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird Varta in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Varta beträgt 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,26 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.