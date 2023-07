Varta-Aktie: BlackRock zeigt Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Varta-Aktie bewegt sich weiterhin auf einem hohen Level. Obwohl die Aktien des Batterieherstellers ihren Höchstwert von 22,02 Euro am Donnerstag nicht ganz erreichen konnten, zeigte der Xetra-Schlusskurs von 21,43 Euro am Montag ein solides Monatsplus von fast 20 Prozent. Ist das zu viel? Oder ist es zu wenig? Die Ansichten sind geteilt. Wie bei den Analysten, deren aktuelle Kursziele für Varta zwischen 10 und 25 Euro liegen – quasi eine Mischung aus Abwärts-und Aufwärtstrends – so sind auch die Meinungen der Leerverkäufer sehr unterschiedlich.

Shortseller Rye Bay ändert seine Strategie bei Varta – genau wie Black Rock

Seit Mai 2022 war Shortseller Blackrock stets im Besitz von mindestens zwei Prozent aller Unternehmensanteile und wettete mit diesen auf fallende Kurse. Am 21. März reduzierte er jedoch seinen Anteil...