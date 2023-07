Varta-Aktie: Beeindruckende Entwicklung des Unternehmens!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Finanzwelt wurde am Mittwoch durch eine überraschende negative Meldung von Varta erschüttert. Eine Prognosekorrektur des Ellwangener Unternehmens sorgte an den Märkten für starke Reaktionen, die Aktie verlor direkt 7%, was zwar noch nicht bedeutet, dass entscheidende Unterstützungen gebrochen sind, jedoch deutliche Anzeichen für eine mögliche erneute Problemphase darstellt.

Varta: Revision der Wirtschaftsprognosen

Analysten und Investoren blieben von dieser Entwicklung nicht unbeeinflusst. Laut einem Bericht zum 2. Quartal räumte Varta aufgrund schwacher Nachfrage ein, “noch pessimistischer” in Bezug auf das Gesamtjahr zu sein. Die vorhergesagten Umsatzspannen würden nur noch das untere Ende erreichen.

Die Aussichten für den bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) sehen sogar noch düsterer aus und könnten laut Prognose...