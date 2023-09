Varta-Aktie: Beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Varta kämpft. Zumindest die Aktie zeigt sich gegen besondere Widerstände am Markt unverändert resilient und kämpft gegen einen weiteren Absturz an den Märkten deutlich an. Die Notierungen sind am Mittwoch mit dem Plus von knapp 4 % unter den aktuell vielbeachteten Titeln die Nr. 1 gewesen. Dies war allerdings auch nötig. Denn in den Tagen zuvor war es für den Speicher-Konzern am Aktienmarkt deutlich abwärts gegangen.

Die Notierungen gaben am Dienstag zwar nur -0,5 % nach, waren aber am Montag zum Auftakt der neuen Woche mit dem kräftigen Abschlag von -4,1 % ungünstig gestartet. Wesentliche neue Meldungen allerdings haben weder zu den Abschlägen noch zu den Aufschlägen des Titels etwas beitragen können. Der Markt also hat die Aktie ins Visier genommen.

Varta: Das sagen die Analysten

Im Kern geht es demnach um die Stimmung,...