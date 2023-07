Varta-Aktie: Bedeutender Wendepunkt in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta hat die neue Woche mit einem leichten Abschlag eingeläutet, zur Enttäuschung vieler Investoren, die nach dem fast 9%igen Gewinn vom Freitag auf einen starken Start in die aktuelle Handelsperiode gehofft hatten. Nachdem Varta am Freitag nahezu 9 % Gewinn erzielte und ins Börsenwochenende ging, sind am Montag bei -1 % möglicherweise einige Profite im Portefeuille der Anleger gelandet. Es ist momentan schwer vorstellbar, dass Varta über der Marke von 20 Euro liegt, was weiterhin eine Herausforderung darstellt.

Varta: Die Hürde bleibt bestehen

Es gibt nicht viele Neuigkeiten, die ein Argument für oder gegen Vartas Aktien sein könnten. In den letzten Tagen haben sich die Notierungen weitgehend unabhängig bewegt. Insbesondere positive Arbeitsmarktnachrichten aus den USA könnten am vergangenen Freitag zu dem starken...