Varta-Aktie: Die Bären lassen es krachen!

In den letzten Tagen ist bei der Varta-Aktie das eingetreten, was viele Marktteilnehmer schon länger befürchtet hatten. Die Notierungen sind mit großer Dynamik unter den zentralen Support im Bereich der 70,00-Euro-Marke gesunken und auf ein neues Tief abgerutscht. Zu Wochenbeginn fielen die Kurse im Tagesverlauf bis auf 59,08 Euro zurück. Einen so niedrigen Kurs wies der Anteilsschein letztmals Ende März… Hier weiterlesen