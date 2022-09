Varta-Aktie: Die Bären greifen wieder an!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am Dienstag gehört die Varta-Aktie einmal mehr zu den größten Verlustbringern am deutschen Aktienmarkt. Die Papiere des traditionsreichen Batteriekonzerns brechen um mehr als 6 Prozent ein und markieren bei 57,80 Euro ein neues 2-Jahres-Tief. In den letzten beiden Wochen hatte es noch etwas Hoffnung gegeben, dass die Aktie sich wieder stabilisieren könnte. Doch mit dem Erreichen eines neuen Tiefstkurses sind… Hier weiterlesen