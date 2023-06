- Varta-Aktie: Ausblick nach dem Kurssturz

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Varta sorgte am Freitag vor dem Wochenende für einen deutlichen Paukenschlag an den Finanzmärkten. Überraschenderweise legte der Kurs des Unternehmens um gut 5 % zu und setzte seinen Aufwärtstrend am Montag mit einem Plus von etwa 1 % fort. Es bleibt abzuwarten, ob die gute Stimmung, die kurzfristig verbreitet wurde, anhalten wird. Wirtschaftlich gesehen ist Varta jedoch immer noch angeschlagen.

Varta: Erhebliche Verluste

Im laufenden Jahr zeigt sich Varta weiterhin vergleichsweise schwach aufgestellt. Dem Speicher-Unternehmen werden nach aktuellen Schätzungen ein Nettoverlust von mehr als 60 Millionen Euro prognostiziert. Auch im kommenden Jahr steht der Konzern noch relativ wackelig da – der erwartete Verlust liegt bei rund 2 Millionen Euro, basierend auf diesen Prognosen.

Trotzdem traut man Varta aktuell zumindest eine...