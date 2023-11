Varta-Aktie mit Aufschwung: Positive Signale nach dem dritten Quartal beim Batteriehersteller

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Nach einem soliden Q3 ist Batteriehersteller Varta zuversichtlich, seine Jahresziele trotz Herausforderungen zu erreichen.

Der Batteriekonzern Varta, der zuletzt mit seiner Krise zu kämpfen hatte, verzeichnete überraschenderweise im dritten Quartal solide Zahlen, die sogar über den Erwartungen des Marktes lagen. Die Reaktion der Anleger war dementsprechend positiv und der Aktienkurs stieg deutlich an. Nachdem die Aktie im vergangenen Herbst einen Absturz erlebte und von ihrem Wert von 60 Euro auf ein historisches Tief fiel, gibt es nun endlich Hoffnung für die gebeutelten Investoren.

Das Unternehmen, das einst zu den Wachstumsstars an der Börse gehörte und als Weltmarktführer für wiederaufladbare Lithium-Ionen-Knopfzellen galt, sah sich in den letzten Jahren mit immer stärker werdender Konkurrenz und einem Einbruch der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik konfrontiert. Die diversifizierten Geschäftsbereiche, darunter Haushaltsbatterien, Heimspeicher und die Herstellung von Rundzellen für Elektroauto-Batterien, waren nicht in der Lage, den Verlust des Geschäfts mit kabellosen Kopfhörern auszugleichen.

Die Gewinnwarnungen und der darauffolgende Verlust machten es notwendig für Varta, sich mit Banken auf ein Restrukturierungskonzept zu einigen. Dies beinhaltet auch den Abbau von hunderten Arbeitsplätzen im Rahmen eines umfassenden Umbaus, der voraussichtlich bis ins kommende Jahr andauern wird.

Doch nun gibt es Grund zur Hoffnung. Im dritten Quartal des laufenden Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 215 Millionen Euro erwirtschaften, was einer Steigerung von rund 10% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 29,4 Millionen Euro, nachdem Varta im Vorjahr noch operativ leicht im Minus lag.

CEO Markus Hackstein bestätigte die Jahresprognose des Unternehmens, die einen Umsatz von 820 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis zwischen 40 und 60 Millionen Euro vorsieht. Nach neun Monaten beläuft sich der Umsatz auf 554 Millionen Euro und das operative Ergebnis auf 22,6 Millionen Euro.

Nächsten Dienstag (14. November) wird Varta detaillierte Quartalszahlen vorlegen, die zeigen sollen, ob das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seine Jahresziele zu erreichen. Die Anleger dürfen gespannt sein und hoffen auf eine nachhaltigere positive Entwicklung in der Zukunft.

