Varta-Aktie: Auf das Schlimmste vorbereiten?

Die Varta-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! So ging es in den vergangenen sechs Monaten um rund 68% in den Keller, heute markiert die Varta-Aktie ein neues Drei-Jahres-Tief. Die explodierenden Energiepreise aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Russland-Sanktionen haben den Batteriehersteller Varta im dritten Quartal in die roten Zahlen gerissen:Vor...