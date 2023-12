Varta Aktie: Anleger sollten aufmerksam sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktie von Varta wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel wird auf 18,67 EUR beziffert, was einem Potenzial von -8,97% im Vergleich zum aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 21.12.2023 verzeichnete die Varta-Aktie einen Rückgang um -3,93%. In den letzten fünf Handelstagen belief sich das Minus sogar auf -6,69%, was den Markt als relativ pessimistisch erscheinen lässt.

Analystenmeinungen

Die [...] Hier weiterlesen