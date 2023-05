Varta-Aktie: Analysten sehen Kursziel bei 24,99 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Am gestrigen Tag fielen die Aktien von Varta um -4,54%, was sich auf eine wöchentliche Abnahme von -7,37% summiert. Dies lässt vermuten, dass der Markt in Bezug auf das Unternehmen gegenwärtig relativ pessimistisch ist.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Varta liegt bei 24,99 EUR und lautet daher +29,08% höher als der aktuelle Wert. Obwohl diese Prognose nicht von allen Analysten geteilt wird, haben sich vor allem sieben Experten mit einer neutralen Einschätzung positioniert. Im Gegensatz dazu betrachten sechs weitere Analysten den Verkauf der Aktie als ratsam und fünf sind sogar davon überzeugt, dass Varta sofort verkauft werden sollte.

Die Bewertung des “Guru-Ratings” bleibt unverändert bei 2,11 Punkten.