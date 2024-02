Varta Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Varta ist laut Analysten derzeit unterbewertet und weist ein unrealisiertes Kurspotenzial von +15,25% auf.

Aktuelle Entwicklung

Am 23.02.2024 verzeichnete Varta einen Kursrückgang von -4,32%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich insgesamt ein Rückgang von -6,03%, was auf eine derzeit pessimistische Marktsituation hindeutet.

Kursziel

Das aktuelle Kursziel für Varta liegt bei 17,34 EUR. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie mittelfristig dieses Niveau erreichen könnte.

Analystenmeinungen

Die Meinungen der Analysten sind gespalten. Während 6 Experten die Aktie als “halten” bewerten, sind 6 weitere der Meinung, dass ein “Verkauf” angebracht wäre. Weitere 5 Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf der Aktie. Dies führt dazu, dass der Anteil der optimistischen Analysten bei 0,00% liegt.

Guru-Rating

Zusätzlich zum Expertenurteil wird auch das “Guru-Rating” als Trend-Indikator herangezogen. Dieses lag zuvor bei “Guru-Rating ALT”.

Insgesamt zeigen die Einschätzungen der Analysten, dass Varta derzeit eine kritische Phase durchläuft und das Kurspotenzial von +15,25% unrealisiert bleibt. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Marktsituation in naher Zukunft ändern wird.

