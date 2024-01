Varta-Aktie: Ach!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Aktie von Varta ist in vielen Fällen aus dem Fokus geraten. Der Titel hat am Freitag aber immerhin einen Aufschlag in Höhe von 1,5 % geschafft. Die Aktie hat innerhalb von einer Woche einen Gewinn von in etwa 4 % für sich verbuchen können. Damit sind die Vorzeichen zumindest auf die kurze Strecke betrachtet wieder besser geworden. Nur: Wohin kann die Aktie im Laufe des Jahres 2024 noch gehen?

Varta: Analysten mit dem eigenen Verständnis!

Analysten haben dabei ihr eigenes Verständnis entwickelt. Die Analysten haben in den vergangenen Monaten die Schätzwerte für den Kurs kaum verändert. Nun liegt das Kurspotenzial den gegenwärtigen Schätzungen nach bei einem Plus von gut 8 %. Immerhin, denn dann wäre der Kurs auf 19,37 Euro zu taxieren.

Die aus Sicht von Charttechnikern wichtige Obergrenze von 20 Euro würde Varta dann allerdings noch immer verpassen. Schade, könnte man meinen – denn Charttechniker suchen nach Trends, die in die eine oder andere Richtung große Ausbrüche vermuten lassen.

Diese Schätzungen und das zugehörige Chartbild jedoch lassen derzeit vermuten, dass sich nicht viel entwickelt. Varta hat noch immer nicht hinreichend Trenddynamik entwickelt.

Varta ist vielmehr letztlich in einem formalen Seitwärtstrend zu Hause. Der ist schwach genug. Denn: Auch ohne neue Nachrichten – die nächsten Quartalszahlen sollen erst Ende März rausgereicht werden – sind die Märkte offenbar nicht davon überzeugt, hier könnte sich viel entwickeln.

Die gegenwärtige Schätzung für den Umsatz des laufenden Jahres liegt bei einem Wert von 903 Millionen Euro. Das wären immerhin gut 80 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor.

Nur: Verluste wird Varta demnach noch immer produzieren. Die Nettoverluste lägen bei -21 Millionen Euro, so die aktuelle Schätzung für das laufende Jahr. Viel gelingt derzeit offenbar nicht, was in eine komplett andere Richtung weisen könnte.

