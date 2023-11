Varta-Aktie: 5 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Varta konnte am Freitag ein Lächeln auf die Gesichter geplagter Aktionäre und Marktteilnehmer zaubern: Es ging um 5 % aufwärts. Gute Nachrichten aus oder für Ellwangen. Varta hat in jüngster Zeit überzeugt und lässt immer noch vermuten, dass ein Großkunde zurückkehrt. Wird es Apple sein? Die Quartalszahlen werden in den nächsten Tagen folgen. Schon jetzt gibt es aber einen Forecast.

Varta: Der sehr gute Ausblick

Das Unternehmen gab einen, wie es in einem Bericht heißt, “ordentlichen” Ausblick. Der ist aber nicht nur ordentlich. Es ging um “überraschend vorläufige Quartalszahlen”, denn die Jahresprognose bleibt derzeit bestehen. Der Umsatz soll gut 820 Millionen Euro erreichen. Das gelingt derzeit nicht jedem Unternehmen. Das operative Ergebnis soll laut Unternehmen im Jahr bei zwischen 40 und 60 Millionen Euro liegen.

Die...