Varta-Aktie: 2 überraschende Meldungen

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Noch im Mai 2022 zeigte sich Varta (WKN: A0TGJ5) trotz Krisen zuversichtlich. Im Gesamtjahr 2022 sollte ein Umsatz von 950 Mio. bis einer Mrd. Euro möglich sein. Doch wahrscheinlich konnte das Management damals noch nicht die derzeit sehr starke Konjunktureintrübung absehen.

Im August 2022 wurde die Umsatzprognose dann bereits auf 880 bis 920 Mio. Euro reduziert. Nur einen Monat später folgte dann allerdings eine Hiobsbotschaft: Varta zog plötzlich seine Prognosen für das dritte Quartal und Gesamtjahr 2022 ersatzlos zurück.

Als Gründe gab der Konzern steigende Energie- und Rohstoffpreise an, die er nur begrenzt an seine Kunden weitergeben kann. Wahrscheinlich war diese Entwicklung auch schon Monate vorher erkennbar, aber nicht ihre drastische Verschärfung.

Zeitgleich scheinen auch die Kunden vorsichtiger zu werden. So musste Varta Verzögerungen bei der Lieferfreigabe für zwei große Aufträge verkünden. Der Aktienkurs brach daraufhin drastisch ein. Vom Hoch hat er bereits mehr als 83 % verloren (07.10.2022).

Nun lassen zwei weitere Meldungen aufhorchen.

1. Herbert Schein tritt zurück

Der bisherige Vorstandsvorsitzende Herbert Schein tritt zurück und bleibt nur noch bis Ende 2022 im Vorstand vertreten. Nun könnten die Aktionäre annehmen, dass der Aufsichtsrat damit auf die aktuelle Situation reagiert, wofür der CEO jedoch keine Schuld trägt.

Vielmehr soll Herbert Schein nun die neue E-Mobility- und Batterypack-Varta-Tochter (V4Drive SE) aufbauen und zum Erfolg führen. In ihr bündelt das Unternehmen das Geschäft mit großformatigen Lithium-Ionen-Zellen für den Pkw-Markt.

„Herbert Schein ist ein international renommierter Technologieexperte und hat in seinen knapp drei Jahrzehnten bei VARTA mehrfach bewiesen, dass er neue Geschäftsbereiche erschließen und bis zur Marktführerschaft entwickeln kann. Er besitzt langjährige Erfahrung als Top-Manager in vielen Positionen auf nationaler und internationaler Ebene und hat die Reputation als Kenner des Batteriemarkts und der -industrie. Das alles macht ihn zur idealen Besetzung für ein Unternehmen, das die Zukunft der Lithium-Ionen-Technologie in vielen Bereichen entscheidend prägen wird“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Tojner.

Der Vorstand verkleinert sich damit zukünftig auf drei Personen und Markus Hackstein wurde zum neuen Vorstandssprecher ernannt. Obwohl der Rücktritt gut begründet ist, kommt er in der Krise sehr ungelegen, denn so steigt die Verunsicherung.

2. Varta-Aufsichtsratsvorsitzender verkauft massiv Aktien

Hinzu kommt, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Tojner am 28.09.2022 für 57,94 Mio. Euro Varta-Aktien verkauft hat. Nur einen Tag später gab das Unternehmen den CEO-Rücktritt bekannt.

Ähnliches ereignete sich bereits im Juli 2022, als Dr. Tojner ebenfalls vor der Bekanntgabe einer weiteren Prognosekürzung Aktien verkaufte. Hätte er nicht auf dem aktuellen Niveau kaufen müssen, wenn er von seinem Unternehmen überzeugt ist? So beschreibt Varta doch immer wieder, wie gut es aufgestellt ist und wie positiv die langfristigen Aussichten sind.

Vertrauen schafft das Unternehmen so jedenfalls nicht.

Der Artikel Varta-Aktie: 2 überraschende Meldungen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Christof Welzel besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022