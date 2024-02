Varonis Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können starke positive oder negative Ausschläge aufweisen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Varonis jedoch deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Varonis gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Varonis auch hierfür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Für die Varonis-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 34,47 USD. Der letzte Schlusskurs liegt damit deutlich darüber (+42,18 Prozent Abweichung im Vergleich), weshalb Varonis eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt einen letzten Schlusskurs, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,24 Prozent Abweichung). Somit wird die Varonis-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Varonis auf Basis trendfolgender Indikatoren somit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch unterhielten sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Varonis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Varonis wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Varonis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Varonis weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 39,88). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Varonis-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.