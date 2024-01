Varonis Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Softwareanbieter Varonis weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Hingegen konnte das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 75,83 Prozent erzielen, was eine Outperformance von 65,09 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Varonis mit einer Überperformance von 66,44 Prozent deutlich vorne, wodurch das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für Varonis basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer überwiegend positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Die Aktie wurde an zehn Tagen positiv bewertet, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Die Analysteneinschätzung für Varonis zeigt insgesamt 7 positive, 7 neutrale und 1 negative Einstufung in den letzten zwölf Monaten. Dies führt zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung. Auf kurzfristiger Basis wurden die Studien des letzten Monats von 1 Analysten als positiv und von keinem als negativ bewertet, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 35,46 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 42,52 USD eine erwartete Kursentwicklung von -16,6 Prozent bedeutet, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Varonis auf Basis der Analystenbewertungen.