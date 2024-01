Varonis Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Varonis-Aktie liegt bei 52,73, was darauf hindeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 29, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine gute Bewertung vergeben.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Varonis-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 90,85 Prozent erzielt, was 81,67 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 10,72 Prozent, wobei Varonis aktuell 80,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "gut" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Varonis aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,25 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Varonis von Analysten eine "schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Varonis-Aktie abgegeben, wovon 7 Bewertungen als "gut", 7 als "neutral" und 1 als "schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich ein "neutral"-Rating. Kurzfristig gesehen liegen 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht"-Einschätzungen vor, was die Aktie zuletzt mit einem "gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,46 USD, was ein Abwärtspotenzial von -20,35 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "schlecht"-Empfehlung. Unterm Strich erhält Varonis somit insgesamt ein "neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.