Varonis Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Analyse der Varonis-Aktie zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Varonis diskutiert. Daher wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 35,76 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Varonis-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt mit einem Wert von 39,24 ebenfalls eine neutrale Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Varonis in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +74,95 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors lag die Rendite jedoch um 509,99 Prozent niedriger. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Varonis mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.