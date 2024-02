Varonis Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Varonis liegt bei 42,4, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 39 eine neutrale Situation an.

Die Anleger-Stimmung bei Varonis in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Einschätzung als "neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Varonis in den vergangenen Wochen deutlich schlechter geworden ist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Varonis-Aktie aufgrund ihres Verhältnisses zur 200-Tage-Linie die Bewertung "gut", ebenso wie aufgrund des Abstands zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "gut" eingestuft.