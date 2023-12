Varonis Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Gemäß den Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zu Varonis liegen 7 positive, 7 neutrale und 1 negative Einschätzung vor, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings ergibt sich aus aktuellen Berichten ein durchschnittlich positives Rating (1 positiv, 0 neutral, 0 negativ) für das Varonis-Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 35,46 USD, was einen möglichen Rückgang um -19,88 Prozent vom letzten Schlusskurs (44,26 USD) darstellt und somit zu einer negativen Empfehlung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien zu Varonis war in den letzten Wochen positiv, was zu einer positiven Bewertung seitens der Marktteilnehmer führt. Allerdings wird die Aktie in den Diskussionen weniger erwähnt als üblich, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher positiv bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Varonis-Aktie (44,26 USD) deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (29,56 USD) liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (36,85 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren positiven Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Varonis-Aktie derzeit als überverkauft betrachtet wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als überverkauft eingestuft und erhält somit eine positive Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung für die RSI.

Insgesamt erhält die Varonis-Aktie aufgrund der Analystenbewertungen, des Sentiments in den sozialen Medien, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine insgesamt positive Bewertung.