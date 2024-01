Varonis Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Varonis hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt nun 13,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Betrachten wir jedoch den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Distanz von +49,84 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Varonis im letzten Jahr eine Rendite von 75,83 Prozent erzielen, was 67,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Rendite von 65,9 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Analysten sind sich uneinig in ihrer Einschätzung. Während die meisten Analysten die Aktie neutral bewerten, gibt es auch einige positive Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 35,46 USD, was einer negativen Entwicklung von -24,05 Prozent entspricht.

Die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet ist gemischt. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während sich eine positive Veränderung in der Stimmung abzeichnet. Insgesamt wird die langfristige Stimmung rund um die Varonis-Aktie positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Varonis-Aktie, mit positiven Entwicklungen in der Performance und der langfristigen Stimmung, aber uneinheitlichen Einschätzungen seitens der Analysten.