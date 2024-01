Varonis Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Varonis-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 30,43 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 45,28 USD weicht somit um +48,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,35 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (+15,07 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Varonis-Aktie somit eine positive Einschätzung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Varonis in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen wurde eine positive Stimmung festgestellt, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine auffällige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, wodurch Varonis in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 15 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten ergibt ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Varonis-Aktie. Aktuelle Reports zeigen jedoch ein "Gut"-Rating, und die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um -21,68 Prozent fallen könnte, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Varonis somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.