Variscan Mines Aktie: Bloß aufpassen!

Die technische Analyse der Variscan Mines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 0 Prozent und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 AUD nahe am gleitenden Durchschnitt und erhält ebenfalls ein neutrales Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Variscan Mines eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, weshalb die Stimmungsanalyse ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als sonst, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und zeigt, dass die Variscan Mines-Aktie als überkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überkaufte Situation hin und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt erhält die Variscan Mines-Aktie somit in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"- oder "Schlecht"-Rating gemäß der technischen Analyse.