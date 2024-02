Various Eateries Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse von Various Eateries-Aktien zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 31,75 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26 GBP deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,92 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Various Eateries auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung bezüglich Various Eateries-Aktien wird als "Gut" eingestuft, da die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und positive Themen in den sozialen Medien aufgegriffen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) für Various Eateries liegt bei 50, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Aktienkurse weder überkauft noch -verkauft sind. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt eine Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Various Eateries führt.