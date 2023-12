Varia US Properties Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Varia Us Properties hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 39,05 CHF erreicht, während der aktuelle Kurs bei 37 CHF liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie -5,25 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage steht derzeit bei 38,11 CHF, was einen Abstand von -2,91 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzung der Anleger-Stimmung zeigt, dass in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen vorwiegend neutrale Bewertungen für Varia Us Properties abgegeben wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene liegt, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Varia Us Properties-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 19, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 52,5, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Alles in allem ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Varia Us Properties basierend auf der RSI-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Varia Us Properties konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige positive noch negative Tendenzen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine bedeutenden Unterschiede. Insgesamt wird daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Zusammenfassend erhält die Varia Us Properties in allen genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.