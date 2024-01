Varia US Properties Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "SPAR Group":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Varia Us Properties wird der 7-Tage-RSI mit 32,26 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 41,38 im neutralen Bereich. Somit erhält Varia Us Properties insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Varia Us Properties in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Varia Us Properties-Aktie bei 38,78 CHF liegt, was nahe dem letzten Schlusskurs von 38,1 CHF liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 37,78 CHF liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Varia Us Properties eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Varia Us Properties daher von der Redaktion in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

