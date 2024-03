Varex Imaging Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Varex Imaging. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,13 Punkte, was bedeutet, dass Varex Imaging momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Varex Imaging jedoch weder überkauft noch überverkauft, so dass das Wertpapier mit "Neutral" bewertet wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Varex Imaging als unterbewertet betrachtet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 12,87 insgesamt 87 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 102,15 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen im gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") zeigt sich, dass Varex Imaging im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,08 Prozent erzielt hat, was 0,09 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 6,32 Prozent, Varex Imaging liegt jedoch 7,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Varex Imaging-Aktie ein Durchschnitt von 20,03 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,58 USD, was einer Abweichung von -12,23 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt wird die Varex Imaging-Aktie daher auch in der einfachen Charttechnik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.