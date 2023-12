Varex Imaging Aktie: Der ganz große Wurf!

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Varex Imaging gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion. An vier Tagen dominierten vor allem positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Derzeit zeigen die Anleger jedoch vor allem Interesse an positiven Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Varex Imaging insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -13,05 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") 78,76 Prozent unter dem Durchschnitt (65,71 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -18,32 Prozent, wobei Varex Imaging aktuell 5,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,89 Euro für jeden Euro Gewinn von Varex Imaging zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel als unterbewertet betrachtet und basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Varex Imaging in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die gesteigerte Intensität der Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien führen jedoch zu einem insgesamt positiven Rating von "Gut" für die Aktie.