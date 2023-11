Varex Imaging Aktie: Was wird das noch werden?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein entscheidender Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Varex Imaging weist mit einem KGV von 20,89 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 54,72). Dies entspricht einem Abstand von 62 Prozent und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund dieser Kennzahl wird Varex Imaging als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die sich auf den Aktienmarkt beziehen. In den letzten zwei Wochen wurde über Varex Imaging besonders positiv diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an vier Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Varex Imaging derzeit bei 19,92 USD verläuft. Da der Aktienkurs bei 18,91 USD notiert, ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht" mit einem Abstand von -5,07 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 18,63 USD, was einer Differenz von +1,5 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Varex Imaging mit einer Rendite von -13,05 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 84 Prozent hinterherhinkt. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 23,01 Prozent, während Varex Imaging mit 36,06 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.