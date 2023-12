Varex Imaging Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Stimmung unter den Anlegern spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Analysen von Varex Imaging auf sozialen Plattformen haben ergeben, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ausfiel. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität rund um Varex Imaging war in letzter Zeit erhöht, was auf ein starkes Interesse der Anleger hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Stimmung hinsichtlich Varex Imaging als positiv eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Varex Imaging-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,51 USD weicht somit nur leicht ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein positiveres Rating, was auf eine kurzfristig positive Entwicklung hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Varex Imaging-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält Varex Imaging damit eine neutrale Bewertung für diesen Punkt der Analyse.